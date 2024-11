Sinner, che attacco da Stubbs: "Vorrebbe essere come Federer..."

Ancora un attacco nei confronti di Jannik Sinner. Non bastano le continue frecciate di Nick Kyrgios e l'ultima uscita dell'ex numero uno del mondo Yevgeny Kafelnikov che ha definito il campione azzurro come "stupidamente progettato per colpire". Alla lista dei detrattori del numero uno al mondo, che ha iniziato il suo avvicinamento alle Nitto Atp Finals, dopo il forfait dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, si aggiunge ora l'ex tennista australiana Rennae Stubbs, che non ha gradito le ultime dichiarazioni di Jannik sulla sua partecipazione al Six Kings Slam di Riyad. "Certamente è un bel premio, ma io ero lì perché c'erano i sei potenziali migliori giocatori del mondo, e potevo giocare contro di loro - aveva detto Sinner nella sua ultima conferenza stampa di Bercy -. Era anche un bell'evento per me, non ero mai stato a Riyad".