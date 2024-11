Zverev numero 2 al mondo: cosa cambia per Sinner e i gironi delle Atp Finals

Alexander Zverev è il nuovo numero 2 del mondo . È questo il verdetto che arriva dal successo ottenuto dal tedesco nella semifinale del Rolex Paris Masters contro Holger Rune con il punteggio di 6-3 7-6(4). Grazie alla vittoria nella sfida che ha aperto il programma di giornata nell'ultimo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento indoor dell' Accor Arena di Parigi-Bercy , Zverev non solo guadagna un posto in finale, dove attende il vincitore della sfida tra Ugo Humbert e Karen Khachanov , ma effettua anche il sorpasso in classifica su Carlos Alcaraz . Il classe '97 di Amburgo si porta infatti a quota 7.365 punti nel ranking live, superando lo spagnolo (eliminato a Bercy agli ottavi di finale) fermo a 7.210.

Zverev numero 2 del mondo, cosa cambia per le Finals

Il cambio della guardia al secondo posto della classifica cambia tutto anche in ottica sorteggio dei gironi alle Nitto Atp Finals, in programma dal 10 al 17 novembre sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino. Con Zverev al numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz potrebbe infatti finire nello stesso girone di Jannik Sinner, che dalla sua parte potrebbe trovare anche Novak Djokovic, in caso di qualificazione del serbo. Il regolamento del torneo prevede infatti che la testa di serie numero 1 sia inserita in un gruppo e la numero 2 nell'altro. Vengono poi estratte, a coppie di due, le teste di serie numero 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8.

Corsa a due per l'ultimo posto a Torino

Con la sconfitta subita per mano dello stesso Zverev, terminano invece le speranze di qualificazione di Rune, numero 13 della Race. Il tennista danese anche vincendo il torneo di Metz, dove è iscritto la prossima settimana, non riuscirebbe a guadagnare i punti necessari per rientrare nei primo otto. La corsa per Torino diventa dunque un testa a testa tra Alex De Minaur e Andrey Rublev per l'ultimo posto disponibile: l'australiano e il russo saranno rispettivamente impegnati a Belgrado e Metz nella settimana dal 4 al 9 novembre.