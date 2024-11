Incredibile Zheng, non si accorge di aver perso con Sabalenka alle Finals!

Si è aperto con il successo della numero uno al mondo Aryna Sabalenka il programma dei singolari alle Wta Finals . La tennista bielorussa, inserita nel Gruppo Viola insieme a Jasmine Paolini , anche lei vittoriosa all'esordio, ha sconfitto Qinwen Zheng con il punteggio di 6-3 6-4. Una grande prestazione quella messa in mostra da Sabalenka, che si conferma la principale favorita del torneo che ha preso il via sul cemento indoor del King Saud University Indoor Arena . Al termine della sfida si è verificato un curioso episodio, che ha visto protagonista Zheng.

Zheng non si accorge di aver perso: cosa è successo

Dopo aver conquistato il primo set grazie al break del sesto game, Sabalenka è riuscita a rompere l'equilibrio nel secondo parziale strappando il servizio a Zheng nel nono gioco. Grazie ad un altro game al servizio dominato, la bielorussa ha poi chiuso la partita al secondo match point. Al termine della partita Sabalenka si è quindi diretta verso la rete per stringere la mano alla cinese, che nel frattempo stava cambiando lato per prepararsi a giocare un altro punto. Zheng non si era infatti accorta di aver perso e solamente in un secondo momento ha preso la via della rete per complimentarsi con la vincitrice.