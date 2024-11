Paolini-Sabalenka, Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini ha iniziato con una vittoria la sua prima avventura in carriera alle Wta Finals . La numero uno azzurra si è imposta nel suo match di esordio su Elena Rybakina con il punteggio di 7-6(5) 6-4 e in virtù di questo risultato affronterà la vincitrice dell'altra sfida del Gruppo Viola, Aryna Sabalenka , che ha invece avuto la meglio su Qinwen Zheng per 6-3 6-4. In palio c'è il primo posto nel girone e la qualificazione alle semifinali.

Paolini-Sabalenka, quando si gioca il match

Il match tra Paolini e Sabalenka, valevole per la seconda giornata della fase a gironi delle Wta Finals, è in programma lunedì 4 novembre con orario ancora da definire.

Paolini-Sabalenka, i precedenti

Bilancio in perfetta parità tra Paolini e Sabalenka. Nelle quattro sfide disputate, due vittorie sono andate all'italiana e altrettante alla bielorussa. Jasmine si è imposta nel primo incontro datato 2017 sull'erba dell'ITF di Ilkley e al secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells nel 2022, memtre Sabalenka ha avuto la meglio sul cemento di Linz nel 2020 e agli ottavi di finale di Pechino nel 2023.

Paolini-Sabalenka, dove vederla in tv

Le partite delle Wta Finals saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre). Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento, e in streaming su NowTV e Sky Go.

Wta Finals, il format

A differenza degli altri tornei, le Finals prevedono una divisione in due raggruppamenti delle otto giocatrici in gara (stesso discorso in doppio). Le prime due classificate di ogni girone passano alle semifinali e le vincenti delle semifinali giocano la finale che assegna il titolo.

Wta Finals, il montepremi

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 309.714

PREMIO PER OGNI VITTORIA NEL ROUND ROBIN– € 323.582 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.174.140 (400 punti)

VITTORIA IN FINALE – € 2.311.300 (500 punti)

VINCITRICE IMBATTUTA – € 4.765.901 (1500 punti)