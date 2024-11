Khachanov, scintille con Humbert: cosa si sono detti a rete dopo il match

PARIGI (Francia) - Karen Khachanov perde contro Ugo Humbert nella semifinale di Parigi-Bercy e lancia accuse all'avversario: il russo, superato 6-7 (6), 6-4, 6-3 , si è lamentato per il comportamento del francese durante il match, quando ha iniziato ad avere problemi fisici. Khachanov infatti, sul 2-2 nel terzo e decisivo set , ha sofferto problemi alla coscia destra e ha chiesto l'intevento del medico, tanto da finire l'incontro camminando, con 11 punti di fila persi negli ultimi game. Il russo non ha gradito l'esultanza di Humbert nel momento in cui è stato colpito dall'infortunio e non ha esitato a dirlo al francese quando i due si sono salutati a rete, alla conclusione dell'incontro.

Il malumore di Khachanov

"Non so cosa ho avuto - le parole di Khachanov dopo il match - ho avuto un forte dolore in tre posti diversi. Vedrò domani con i dottori e capirò la gravità del problema. Il comportamento di Humbert? Gli ho detto di essere più rispettoso. Non ha proprio idea di come ci si comporta. Io gioco sempre correttamente e mi sarei congratulato con lui se si fosse comportato da persona normale". Poi ancora: "Puoi festeggiare dopo la partita con il pubblico, non c'è nessun problema perché puoi fare quello che vuoi. Gli infortuni fanno parte del gioco, ma farlo quando l'altro è a terra...". Khachanov era alla 14ª partita in 17 giorni e probabilmente ha pagato lo sforzo fisico di queste settimane. Nella finale di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 dell'anno, Humbert affronterà il tedesco Zverev.