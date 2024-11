Finals, Sinner come sta: ultimo allenamento e viaggio a Torino, rischio Alcaraz

Sinner è pronto per il gran finale di stagione. Smaltito il virus che lo ha costretto a dare forfait all’ultimo Masters 1000 di Parigi Bercy, il numero uno al mondo negli ultimi giorni è tornato a spingere sul campo e oggi sbarca a Torino. Le immagini degli allenamenti di Jannik a Montecarlo sui social hanno tranquillizzato i tifosi: due giorni fa è sceso in campo con il ceco Radek Stepanek, ex numero 8 al mondo. Ieri invece si è allenato con Rocco Piatti, il figlio di Riccardo, coach di Sinner fino al 2022. Le foto sul profilo instagram del “Piatti Tennis Center” hanno riscosso tanti like. È stato probabilmente l’ultimo allenamento a Montecarlo di Jannik, che oggi in macchina con Darren Cahill si trasferirà a Torino per iniziare a preparare le Finals.