Sinner verso le Atp Finals: è al J Medical per i test fisici

E' arrivato ieri sera a Torino, ma Jannik Sinner è già al lavoro per preparare le Atp Finals al via il prossimo 10 novembre. All 9 di lunedì, il numero uno si è diretto al J Medical (il centro medico della Juventus) per effettuare le visite di routine e i test fisici in vista del torneo in programma la prossima settimana all'Inalpi Arena. Da martedì, l'altoatesino comincerà gli allenamenti al Circolo della Stampa Sporting, nel capoluogo piemontese.