Paolini diretta Wta Finals: segui la partita con Sabalenka. Tennis oggi LIVE

15:24

Paolini, il primo successo alle Finals è storico

Con il successo ottenuto contro Rybakina, l'azzurra ha vinto il primo match in carriera alle Wta Finals all'età di 28 anni e 303 giorni: è la seconda più anziana a vincere il primo match alle Finals dalla reintroduzione del round robin (avvenuta nel 2003) dopo Li Na (29 anni e 243 giorni nel 2011).

15:17

Paolini-Sabalenka, i precedenti

Bilancio in perfetta parità tra Jasmine e Aryna. Nelle quattro sfide disputate, due vittorie sono andate all'italiana e altrettante alla bielorussa. Paolini si è imposta nel primo incontro datato 2017 sull'erba dell'ITF di Ilkley e al secondo turno del Wta 1000 di Indian Wells nel 2022, mentre Sabalenka ha avuto la meglio sul cemento di Linz nel 2020 e agli ottavi di finale di Pechino nel 2023.

15:12

Paolini e Sabalenka in campo non prima delle 16

Sul centrale di Riyad si affrontano le due giocatrici che hanno vinto all'esordio: Paolini contro la kazaka Rybakina, Sabalenka contro la cinese Zheng. Il match avrà inizio non prima delle ore 16.

15:10

Paolini-Sabalenka in tv e streaming

Il match tra l'azzurra e la bielorussa, valido per la seconda giornata del Round Robin delle Wta Finals 2024, è in programma oggi lunedì 4 novembre, non prima delle ore 16 italiane, al King Saud University Indoor Arena di Riyad (Arabia Saudita). La partita sarà visibile in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre). Sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento, e in streaming su NOW e Sky Go.

