Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe, Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe, quando si gioca il match

Il match, valevole per la secionda giornata della fase a gironi delle Wta Finals, è in programma martedì 5 novembre alle ore 11 italiane (le 13 locali).

Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe, i precedenti

Quello di martedì è il primo match che vede di fronte la coppia Errani/Paolini a Dabrowski e Routliffe.

Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe, dove vederla in tv

Le partite delle Wta Finals saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre). Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento, e in streaming su NowTV e Sky Go.

Wta Finals, il montepremi

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 129.433

PREMIO PER OGNI VITTORIA NEL ROUND ROBIN– € 64.716 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 235.753 (400 punti)

VITTORIA IN FINALE – € 480.750 (500 punti)

VINCITRICI IMBATTUTE – € 1.040.085 (1500 punti totali)