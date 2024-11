Fognini punito, la decisione che sorprende tutti: “Non ho detto str…!”

Sconfitta all'esordio per Fabio Fognini all' Atp 250 di Belgrado . Nell'ultimo torneo della sua stagione nel circuito maggiore, il tennista ligure ha ceduto in due set con un doppio 6-3 al russo Roman Safiullin . Un match cominciato discretamente dall'ex numero 9 del ranking, mentre nella parte finale a farla da padrone è stato il nervosismo. In particolare, un episodio nel secondo set ha fatto discutere fognini con la giudice di sedia, Marijana Veljovic . Curiosità: quest'ultima aveva avuto anche una discussione con Jannik Sinner, durante il suo match di Wimbledon contro Galan .

"Non ho detto str..."

Nel settimo game del secondo set, Fognini subisce il break che indirizza la partita verso il suo avversario. La reazione del taggiasco è di nervosismo, portandolo a darsi del "tonto" in un paio di occasioni, oltre a lanciare la racchetta durante il cambio campo. La giudice di sedia, avvertendo un termine diverso da quello pronunciato da Fognini, gli commina un warning per "verbal abuse", in sostanza per un linguaggio non consentito. Il tennista non esita a protestare: "Ho detto tonto, non str***o. Tu hai capito str***o, io ho detto tonto, sono due parole completamente diverse, mi dai warning per questo". La decisione dell'arbitro non cambierà, con il match che terminerà poco dopo 6-3 6-3.