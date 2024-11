Rivoluzione alle Atp Finals, la curiosa statistica senza precedenti nella storia

Addio rovescio a una mano. Le Nitto Atp Finals 2024, in programma dal 10 al 17 novembre sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino saranno le prime della storia senza giocatori con il rovescio a una mano. O almeno per quanto riguarda gli otto partecipanti "titolari": Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex De Minaur e Andrey Rublev. Nelle riserve figurano invece i nomi di due degli ultimi esponenti, insieme a Lorenzo Musetti e al giovane Giovanni Mpetshi Perricard, di questo colpo. Si tratta di Grigor Dimitrov, vincitore del torneo nel 2017, e di Stefanos Tsitsipas, che dopo cinque qualificazioni consecutive non è riuscito quest'anno a posizionarsi tra i primi otto della Race finendo in decima piazza.