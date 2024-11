Atp Finals, Alcaraz è a Torino: giovedì il sorteggio

TORINO - Anche Carlos Alcaraz è arrivato a Torino per le Atp Finals di tennis. Il tennista spagnolo, numero 3 del mondo, è stato accolto da un gruppetto di appassionati che lo hanno chiamato dinanzi all'Hotel Principi di Piemonte dove alloggerà insieme al suo staff. Domani a Torino è in programma il sorteggio dei gironi, con Alcaraz che potrebbe essere inserito proprio nel girone di Jannik Sinner suo grande rivale.

Alcaraz il pericolo del girone

Alcaraz potrebbe essere davvero il nome da evitare nei gironi delle Atp Finals. Carlos nelle Finals non è mai andato oltre le semifinale, ma ovvio che rappresenta un pericolo. I partecipanti: Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev, Fritz, Ruud, De Minaur, Rublev. In campo si andrà per la prima volta domenica 10 novembre alle ore 10:30.