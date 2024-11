Atp Finals, Sinner scopre i suoi avversari: orario e dove seguire il sorteggio

Jannik Sinner è finalmente pronto a conoscere il nome degli avversari che comporranno il suo girone durante il round robin delle Nitto Atp Finals. A Torino è il giorno del sorteggio: al via alle 12:45 presso il grattacielo Intesa San Paolo, sede del sorteggio del torneo in programma dal 10 al 17 novembre sul cemento indoor dell'Inalpi Arena. Il numero uno al mondo, in qualità di prima testa di serie, sarà inserito nel Gruppo A, così come Alexander Zverev guiderà il Gruppo B. Carlos Alcaraz è la vera mina vagante del sorteggio potendo finire sia da una parte che dall'altra.