Quando gioca Sinner alle Finals: avversari e calendario

Evitato il pericolo Carlos Alcaraz nei gironi, che sono stati sorteggiati oggi presso il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, Jannik Sinner ha conosciuto ufficialmente il nome dei suoi avversari nella fase di Round Robin alle Nitto Atp Finals , in programma dal 10 al 17 novembre sul veloce indoor dell'Inalpi Arena. Il numero uno al mondo è stato sorteggiato nel gruppo dedicato ad Ilie Nastase insieme a Daniil Medvedev , Taylor Fritz e Alex De Minaur . E proprio contro l'australiano, testa di serie numero 8 del torneo, inizierà la sua corsa verso il titolo in quella che sarà la sua terza partecipazione alle Finals. Jannik farà il suo esordio nella serata di domenica 10 novembre a partire dalle ore 20:30 e anche in base al risultato di quella partita conoscerà il nome del suo prossimo avversario.

Sinner, la corsa verso la finale

Saranno dunque le sfide tra Medvedev e Fritz e quella tra Sinner e De Minaur ad aprire il programma dei singolari alle Finals 2024. Nella seconda giornata, che si disputerà per quanto riguarda il gruppo dell'azzurro martedì 12 novembre, si affronteranno poi i due vincitori e i due sconfitti della prima giornata per poi chiudere con l'ultima giornata dei gironi in programma per Sinner giovedì 14 novembre. Sabato 16 si disputeranno le due semifinali (una alle 12 e una alle 18), mentre la finale andrà in scena domenica alle ore 18:00.