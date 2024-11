Quanto può guadagnare Sinner nelle Atp Finals: il montepremi è impressionante

Sale l'attesa per l'inizio delle Nitto Atp Finals di Torino, in programma dal 10 al 17 novembre sul cemento indoor dell'Inalpi Arena. Gli otto migliori giocatori della stagione sono pronti a sfidarsi nel torneo dove Jannik Sinner guida l'ordine delle teste di serie. Il numero uno al mondo attende di scoprire dal sorteggio il nome dei suoi avversari nei gironi con il pericolo Carlos Alcaraz da evitare. Non ci sarà invece il campione in carica Novak Djokovic, che nonostante la qualificazione ha scelto di dare forfait favorendo la partecipazione al torneo di Alex De Minaur e Andrey Rublev. Il prize money totale della manifestazione corrisponde a 14 milioni di euro: il successo da imbattuto potrebbe portare nelle casse del vincitore una cifra incredibile di oltre 5 milioni di euro.