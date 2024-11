Tsitsipas una furia contro l’Atp: “Certi tornei sono una seccatura…”

ATENE (Grecia) - Il circuito Atp di tennis continua ad alzare l’asticella, ma non tutti i tennisti condividono la politica degli organizzatori. Il calendario nel corso degli ultimi anni è diventato fittissimo, e gli infortuni dei tennisti sono aumentati in maniera esponenziale. Il momento d’oro del tennis mondiale è certificato dalla ricchezza degli sponsor, e dalle richieste dei paesi arabi che sempre con maggior insistenza chiedono di poter entrare in pianta stabile nel circuito. Il prossimo appuntamento saranno le Finals di Torino a cui Stefanos Tsitsipas non prenderà parte.

Il fitto calendario dell’Atp

Tuttavia diversi tennisti non condividono la linea politica intrapresa dall’Atp. Il greco Stefanos Tsitsipas ha manifestato tutto il proprio disappunto inviando un messaggio tagliente ai responsabili dei tornei del circuito per la decisione di cambiare il formato dei tornei: nel 2023, l'Atp ha esteso gli eventi Masters 1000 di Madrid, Roma e Shanghai a due settimane (12 giorni) aumentando il numero di giocatori nel tabellone dei tornei di singolare che ora conta 96 tennisti. Quest'anno, la stessa espansione è stata applicata ai tornei di Indian Wells, Miami e Shanghai, mentre nel 2025 accadrà anche il Canadian Open e il Cincinnati Masters vedrà un tabellone più esteso.

Il messaggio di Tsitsipas

"I Masters 1000 di due settimane si sono trasformati in una seccatura - sottolinea Stefanos Tsitsipas pubblicando un post sul proprio profilo X - la qualità è decisamente calata. I giocatori non hanno il tempo di recupero o di allenamento di cui hanno bisogno, con partite costanti e nessuno spazio per l'intenso lavoro fuori dal campo. È ironico che l’Atp si sia impegnato in questo formato senza sapere se avrebbe potuto effettivamente migliorare il programma, ma anche la qualità. Parigi ha fatto la cosa giusta, l'ha fatto in una settimana. Emozionante e facile da seguire. Proprio come dovrebbe essere. Se l'obiettivo era quello di semplificare il calendario, estendere ogni 1000 a due settimane è un passo indietro. A volte, sembra che stiano aggiustando ciò che non era rotto."