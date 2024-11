Gauff-Zheng, Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Guaff-Zheng, quando si gioca il match

Il match tra Gauff e Zheng, valevole per la finale delle Wta Finals, è in programma sabato 9 novembre a partire dalle ore 17:00 italiane (19:00 locali).

Gauff-Zheng, i precedenti

Un solo precedente tra Gauff e Zheng, quello andato in scena quest'anno ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia dove ad imporsi è stata la statunitense con il punteggio di 7-6(4) 6-1.

Gauff-Zheng, dove vederla in tv

Le partite delle Wta Finals sono trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre). Sono inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento, e in streaming su NowTV e Sky Go.

Wta Finals, il format

A differenza degli altri tornei, le Finals prevedono una divisione in due raggruppamenti delle otto giocatrici in gara (stesso discorso in doppio). Le prime due classificate di ogni girone passano alle semifinali e le vincenti delle semifinali giocano la finale che assegna il titolo.

Wta Finals, il montepremi

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 309.714

PREMIO PER OGNI VITTORIA NEL ROUND ROBIN– € 323.582 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.174.140 (400 punti)

VITTORIA IN FINALE – € 2.311.300 (500 punti)

VINCITRICE IMBATTUTA – € 4.765.901 (1500 punti)