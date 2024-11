Sinner riceverà un premio speciale durante le Atp Finals: di cosa si tratta

TORINO - Al di là dell’emozione delle Finals e di giocare davanti al proprio pubblico, per Sinner ci sarà un altro evento altrettanto importante in questa settimana. A Jannik verrà, infatti, consegnato il trofeo da parte dell’ATP per il giocatore che chiude il 2024 da numero 1. Per la strepitosa stagione disputata, l’azzurro è già sicuro di questo traguardo ed è per questo che è stata annunciata e fissata anche la cerimonia di consegna. È stata prevista lunedì 11 novembre alle 20.30, dopo la sfida di doppio che vedrà impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden.