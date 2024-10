Sinner-Medvedev, Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai . Dopo le vittorie nel weekend contro Daniel ed Etcheverry, arriva anche il successo in due set sullo statunitense Ben Shelton , battuto con il punteggio di 6-4 7-6(1) dominando il tiebreak finale. Nel prossimo incontro, il numero uno del mondo se la vedrà con Daniil Medvedev, alzando ulteriormente il livello dell'avversario. In caso di ulteriore vittoria, possibile rivincita con Carlos Alcaraz nel penultimo atto, a meno di due settimane dalla finale persa dall'azzurro a Pechino.

Sinner-Medvedev, quando si gioca il match

L'incontro tra Sinner contro Daniil Medvedev ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 si disputerà giovedì 10 ottobre come secondo match sul campo centrale, con inizio non prima delle ore 9 italiane.

Sinner-Medvedev, i due si conoscono bene: i precedenti

Sinner e Medvedev si conoscono e si sfideranno per la quattordicesima volta. Nelle tredici precedenti Jannik ha vinto sei volte e perso sette.

Sinner-Medvedev, dove vederla in tv

L'incontro di Sinner contro Daniil Medvedev ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

La storico tra Sinner e Medvedev è ben conosciuto. Dopo sei successi di fila del russo, Jannik ha infilato una striscia di cinque vittorie consecutive, tra cui figurano quelle alle ultime ATP Finals e la finale degli Australian Open. A Wimbledon 2024 è tornato a vincere il russo, mentre agli US Open si è imposto Sinner. Totale: 7-6 per Medvedev.

Masters 1000 Shanghai, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.841 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 30.925 (30 punti)

TERZO TURNO – € 52.975 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 90.533 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 165.828 (200 punti)

SEMIFINALI – € 291.320 (400 punti)

FINALISTA – € 524.376 (650 punti)

VINCITORE – € 986.007 (1000 punti)