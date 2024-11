Dove vedere Sinner-De Minaur in chiaro: Sky o Rai, le Atp Finals in tv

Oggi è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals 2024 , in programma dal 10 al 17 novembre sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino. Il numero uno al mondo è stato sorteggiato nel girone insieme a Daniil Medvedev , Taylor Fritz e Alex De Minaur e farà il suo esordio stasera e proprio contro il tennista australiano, testa di serie numero 8 del torneo. La sfida, in programma a partire dalle 20:30, potrà essere seguita sui canali dedicati di Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro sulla Rai .

Sinner in chiaro su Rai 2

La Rai ha acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva free-to-air per l'Italia delle ATP Finals e trasmetterà tutti i match di Sinner e del doppio azzurro su Rai 2, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, mentre in studio, con Cristina Caruso, ci saranno Rita Grande e Omar Camporese, con Maurizio Fanelli impegnato a bordocampo e nelle interviste pre e post match e Alessandro Fabretti nel ruolo di team leader.

I precedenti

Sinner affronterà De Minaur per la settima volta. I precedenti sono tutti a favore del tennista italiano. Ma la forza di Jannik è proprio quella di non sottovalutare mai nessun avversario per cui l'australiano dovrà tirare fuori la partita della vita per provare a battere Sinner.