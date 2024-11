Paolini, il 2024 chiuso al quarto posto e una promessa: “Non è ancora finita…”

“E’ stato un anno fantastico tante prime volte tanti risultati pazzeschi, tante scene e momenti emozionanti, l’Oro a Parigi forse il più emozionante, ma anche Dubai". Così Jasmine Paolini commenta ai microfoni di Sky Sport 24 un 2024 da sogno, chiuso con il quarto posto nel ranking mondiale complice il ko della cinese Zheng in finale alle Wta Finals contro la statunitense Gauff. Ma non c'è tempo da perdere. L'azzurra vuole migliorarsi ancora: "Un anno emozionante ma non è ancora finita - aggiunge Jasmine - perché ci sono le Finals a Malaga. È stata una stagione in cui ho giocato tante partite per fortuna, io ho dato il massimo, adesso qualche giorno per ricaricarmi, poi andrò a Malaga”.