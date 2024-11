Medvedev e la racchetta al contrario, lo strano gesto nel secondo set con Fritz

Daniil Medvedev esce nettamente sconfitto contro Taylor Fritz all'esordio alle Atp Finals . Lo statunitense si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-3, mentre per il russo il primo incontro del torneo all'Inalpi Arena di Torino è un crescendo di nervosismo. La svolta dell'incontro arriva a fine primo set, quando tre doppi falli consegnano il parziale nelle mani di Fritz e Medvedev perde la testa, spezzando la sua racchetta . Ma le cose non migliorano nemmeno nella seconda parte del match.

Medvedev e la racchetta al contrario

Nel secondo set, lo show di Medvedev passa dalla racchetta lanciata più volte in volo e ripresa, fino al gesto di aspettare il servizio del suo avversario tenendola al contrario, quasi a voler rispondere con il manico. Un nervosismo che non aiuta il russo, sconfitto in due set e ora costretto a reagire per inseguire il passaggio del turno.