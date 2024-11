Panatta e Bertolucci asfaltano De Minaur: "Dove voleva andare con Sinner?". Poi bordate a Medvedev

"De Minaur era spacciato, non poteva vincere neanche un set". Game, set and match di Adriano Panatta e Paolo Bertolucci , la grande coppia del tennis azzurro, che è tornata a parlare nel podcast " La telefonata ". I due commentatori hanno raccontato le loro sensazioni dopo l'ottimo inizio di torneo di Sinner. Mentre Panatta la sua opinione l'aveva già data alla Domenica Sportiva , Bertolucci ha voluto dire la sua, rincarando la dose: "De Minaur non ha mai avuto chance. Roba che se fosse riuscito a strappare un set a Sinner avrebbe dovuto andare al centro del campo, stingergli la mano e andare via soddisfatto perché avrebbe compiuto un'impresa".

Panatta e il ricordo del '75: "Io sporcavo e Bertolucci puliva"

I due sono poi passati in modalità amarcord: "Ma ti ricordi quando facevi le pulizie a casa quando andavamo a giocare in giro per il mondo?", ha detto Panatta. La risposta di Bertolucci è stata immediata: "E te lo credo, tu lasciavi sporco ovunque: se non c’ero io che pulivo. Piuttosto lo sai che è dal ’75 che non ci facciamo una settimana insieme? Accadrà ora a Torino". E Panatta ancora: "Mi viene il mal di testa al solo pensiero".

Medvedev asfaltato da Bertolucci e Panatta

Chiosa su Medvedev, ancora una volta al centro delle critiche per gli atteggiamenti avuti nel match d'esordio contro Fritz: "Dovrebbe ricoverarsi urgentemente in una casa di cura e prendersi qualche tranquillante. Ma roba di un paio di settimane minimo, eh", ha detto Bertolucci. Panatta mette il carico: "Daniil non si accorge che gli altri vanno avanti mentre lui regredisce". Amen.