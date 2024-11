Atp Finals e calcolo dei punti per la classifica: cosa può cambiare per Sinner

Jannik Sinner è numero uno del ranking maschile ormai da inizio giugno. La semifinale all'ultimo Roland Garros gli ha infatti consegnato per la prima volta la leadership in classifica, che l'altoatesino ha mantenuto fino all'approdo alle Atp Finals. Ma come può cambiare la classifica nel torneo in corso a Torino? La risposta per il beniamino di casa è semplice: il primo posto non è in dubbio, ma in caso di eliminazione prematura, gli inseguitori più ravvicinati potrebbero accorciare le distanze con la vetta.