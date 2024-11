Berrettini, doppio colpo: un posto in Coppa Davis e l'ex preparatore di Sinner

TORINO - L'ufficialità non è ancora giunta, ma sarà Matteo Berrettini a volare a Malaga insieme a Sinner, Musetti, Vavassori e Bolelli. L’Italia di Coppa Davis è definita e pronta. Se non vi sono dubbi sul nome del primo singolarista azzurro (Jannik Sinner), vi sarà concorrenza interna per il ruolo di numero 2: Lorenzo Musetti o Matteo Berrettini? La sensazione è che Filippo Volandri sceglierà sia in base allo stato di forma psico-fisica che analizzando di volta in volta l’avversario. L’Argentina, con tutta probabilità, schiererà come secondo singolarista Tomas Martìn Etcheverry (Cerundolo dovrebbe giocare da n.1 vista la scarsa vena di Baez, che non vince un match dagli US Open), già bravo a lottare alla pari per tre set con Sinner a Shanghai. Non esistono precedenti né con Berrettini né con Musetti. Il quarto di finale contro l’Albiceleste di capitan Guillermo Coria è in programma il 21 novembre, una data utile anche per far rifiatare qualche giorno Jannik reduce dalle fatiche delle Nitto ATP Finals. Volandri, che aveva spiegato a settembre come le pre-convocazioni per la Davis fossero poco indicative, opterà quindi per un unico cambio (tra Cobolli e Berrettini) ufficiale.