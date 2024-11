Forlan, debutto nel tennis da brividi: la storia incredibile a 45 anni!

Diego Forlan ha fatto il suo esordio nel tennis dei professionisti . L'ex attaccante uruguaiano che ha vestito le maglie di Manchester United, Inter, Villarreal e Atletico Madrid dopo il ritiro dal calcio ha infatti deciso di passare alla racchetta. diventato un tennista. A 45 anni Forlan ha iniziato la sua carriera nei tornei ITF over 45, dove conquista tanti successi arrivando spesso in fondo. Nel Challenger di casa, quello che si sta disputando sulla terra rossa di Montevideo, l'ex calciatore ha realizzato il sogno di debuttare nel professionismo.

Forlan, esordio al Challenger di Montevideo

Al suo debutto assoluto da tennista professionista, Forlan ha mostrato qualche sprazzo di grande qualità ma alla fine si è dovuto arrendere in coppia con Federico Coria al duo composto dai boliviani Boris Arias e Federico Zeballos, perdendo 6-1 6-2 all'Uruguay Open. Il torneo si disputa presso il Carrasco Lawn Tennis, circolo dove Diego è cresciuto e ha mosso i suoi primi passi con la racchetta in mano e la palla al piede, come raccontato qualche giorno fa in un'intervista esclusiva a ESPN.