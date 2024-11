Djokovic, il bellissimo gesto per l’addio di Nadal rivelato da Barbadillo. Anche Federer e Murray…

Mentre gli occhi del mondo del tennis sono tutti puntati sulle Nitto Atp Finals di Torino , a Malaga sono già iniziati i preparativi per il gran finale della carriera di Rafael Nadal . Il campione spagnolo ha annunciato qualche settimana fa che avrebbe disputato il suo ultimo torneo alle Final Eight di Coppa Davis , in programma sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena dal 19 al 24 novembre per provare a guidare la sua Spagna verso il settimo titolo nella competizione. La squadra capitanata da David Ferrer sfiderà l' Olanda nei quarti di finale nella giornata di martedì 19 e in caso di successo troverà venerdì 22 una tra Canada e Germania .

Anche Djokovic a Malaga per l'addio di Nadal

Come confermato dal suo responsabile della comunicazione Benito Barbadillo, Nadal sta preparando sui campi dell'accademia di Manacor il suo ultimo ballo. A Malaga sono attese presenze importanti: "Djokovic verrà a Malaga per l'addio di Rafa - le parole di Barbadillo a Sky Sport -. Quando eravamo a Riyadh (in occasione del Six Kings Slam, ndr) è venuto a parlarci. Era con tutto il team ed è venuto nello spogliatoio. Si sono scambiati le racchette con Rafa e ci ha confermato che sarebbe venuto con la sua famiglia a Malaga. Non martedì ma venerdì in caso di semifinale". Possibile anche la presenza degli altri due Fab Four, Roger Federer e Andy Murray: "Avete parlato di Djokovic, ma ci sono voci anche su Federer e Murray. Poi gli altri campioni come Sinner e Alcaraz saranno già lì. Magari possono organizzare un torneo di golf, dove Rafa può battere ancora tutti. C'è rivalità in campo ma il rapporto che hanno fuori è molto importante", ha concluso Barbadillo.