L'Italia in semifinale di BJK Cup: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

L'Italia è in semifinale di Billie Jean King Cup. Le azzurre, capitanate da Tathiana Garbin, hanno sconfitto 2-1 il Giappone nei quarti di finale andati in scena sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. Dopo il successo di Ena Shibahara su Elisabetta Cocciaretto per 3-6 6-4 6-4, che aveva aperto la giornata, a salire in cattedra è stata la numero 4 del mondo Jasmine Paolini, decisiva prima in singolare con il successo su Moyuka Uchijima per 6-3 6-4 e poi in doppio al fianco di Sara Errani con la vittoria per 6-3 6-4 su Shuko Aoyama e Eri Hozumi.