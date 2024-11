Sinner: quando torna in campo dopo le Atp Finals, programma e calendario

Quando sarà la prossima partita di Jannik Sinner dopo la vittoria alle Atp Finals? L'altoatesino lascia Torino dopo la vittoria in finale su Taylor Fritz, ma non bisognerà attendere troppo per rivederlo in campo. Il numero uno sarà tra i protagonisti della sfida dei quarti di Coppa Davis tra Italia e Argentina di giovedì 21 novembre. La competizione per nazioni sarà l'ultimo impegno del 2024 per il numero uno, che tornerà poi a giocare una partita ufficiale nel nuovo anno.