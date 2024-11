Bjk Italia-Polonia diretta, segui LIVE Paolini e le azzurre. Tennis oggi

MALAGA (SPAGNA) - Cresce l'attesa al Palacio de Deportes José Maria Martín Carpena di Malaga per la sfida tra Italia e Polonia , valevole come prima semifinale della Billie Jean King Cup 2024 . Si parte con le n.2: dopo aver battuto il Giappone , la capitana Tathiana Garbin si affida a Lucia Bronzetti nel primo match di singolare che affronta Magda Linette. A seguire occhi puntati sul big match tra la n.4 al mondo, Jasmine Paolini , e la n.2 Iga Swiatek , entrambe reduci dall’eliminazione nella fase a gironi delle Wta Finals di Riyadh . In caso di parità dopo i due singolari, sarà la sfida di doppio a decretare la prima nazionale finalista. Segui la diretta delle partite .

Italia-Polonia 0-0 LIVE

17:20

Bronzetti-Linette 0-1

Avanti 30-0, Lucia subisce quattro punti consecutivi dalla polacca che tiene il servizio a 30 e muove per prima il punteggio nel set.

17:15

Italia-Polonia, si parte con Bronzetti-Linette

Al via la prima semifinale della Billie Jean King Cup tra le azzurre e le polacche, capitanate da Dawid Celt, con Magda al servizio.

17:10

Italia-Polonia, che attesa: ora il riscaldamento

Fari puntati su Lucia Bronzetti e Magda Linette, in campo per il riscaldamento. Cresce l'attesa per l'inizio della semifinale in Billie Jean King Cup.

17:05

Italia-Polonia, è il momento degli inni

Si parte con quello polacco, poi sarà la volta dell'inno di Mameli.

17:04

Italia-Polonia, ci siamo: giocatrici in campo

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, accolte dagli applausi del pubblico.

17:00

L'Italia in semifinale con la 'debuttante' Bronzetti

La tennista emiliana, che sfiderà Magda Linette, non ha mai disputato in carriera un match di singolare in Billie Jean King Cup.

16:50

Billie Jean King Cup, che attesa per Italia-Polonia

Saranno Lucia Bronzetti e Magda Linette a sfidarsi per la prima sfida di singolare. Ancora pochi minuti e le due nazionali faranno il loro ingresso in campo sul veloce indoor del Martin Carpena di Malaga.

16:40

Billie Jean King Cup, il programma delle semifinali

Italia-Polonia, 18/11/2024 a partire dalle ore 17

Gran Bretagna-Slovacchia, 19/11/2024 a partire dalle ore 12

16:30

Bronzetti-Linette, i precedenti

La polacca è avanti 1-0 nei precedenti contro Lucia, battuta 6-1, 6-2 nella United Cup dello scorso anno.

16:20

Italia-Polonia, le sfide in programma

Primo singolare: Bronzetti-Linette

Secondo singolare: Paolini-Swiatek

Doppio: Errani/Paolini-Frech/Kawa.

16:15

Italia-Polonia, sarà Bronzetti-Linette la prima sfida del singolare

La capitana azzurra, Tathiana Garbin, sceglie Lucia per la prima sfida del singolare contro la Polonia. Se la vedrà con Magda Linette.

16:10

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport e non perderti nessun aggiornamento su Sinner alle Atp Finals:

Download per iOS, clicca qui per scaricare

Download per Android, clicca qui per scaricare

16:00

L'Italia è nelle mani di Sara Errani e Jasmine Paolini

L'obiettivo di Tathiana Garbin per la semifinale di Billie Jean King Cup è chiaro: cercare di vincere una delle due sfide del singolare per poi giocarsi tutto nel doppio decisivo con la coppia Sara Errani e Jasmine Paolini.

15:50

Italia, contro la Polonia servirà la migliore versione delle azzurre

La nazionale polacca ha a disposizione delle singolariste di altissimo livello: Iga Swiatek da n.1 e una tra Magdalena Frech (n.25 nel ranking) e Magda Linette (n.38 Wta) da numero due. Le azzurre dovranno dunque andare oltre i propri limiti per avere la meglio e staccare il pass per la finalissima del Billie Jean King Cup.

15:40

Italia, ballottaggio Cocciaretto-Bronzetti per la prima sfida del singolare

Ballottaggio tra Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti per la prima sfida del singolare tra Italia e Polonia. La capitana azzurra, Tathiana Garbin, dovrà scegliere una tra la marchigiana che ha disputato il quarto di finale contro il Giappone perdendo contro Ena Shibahara e la tennista romagnola, che ha chiuso in maniera positiva il 2024.

15:30

Billie Jean King Cup, Italia-Polonia: dove seguire la sfida in tv e streaming

La sfida tra Italia e Polonia, valida come prima semifinale della Billie Jean King Cup, sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 17 su SuperTennis, canale in chiaro, e in streaming su supertennis.tv e SuperTenniX.

Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena, Malaga