Federico Buffa: "Sinner come Michael Jordan? Attenzione ad una cosa..."

Federico Buffa non è mai banale. Riesce sempre a trovare una chiave di lettura diversa rispetto all'opinione comune. Non è casualità ma un'analisi figlia di approfondimenti ed esperienze dirette. Sul fenomeno Sinner non fa eccezione. Lo ha incontrato, Buffa. Lo ha intervistato e ha avuto modo di dialogare con Jannik durante un evento organizzato da uno dei suoi sponsor a Torino. E l'immagine che si è portato a casa è quella di un "ragazzo umile che ha un bellissimo atteggiamento e un'educazione non così scontata di questi tempi".

Il commento di Buffa sul trionfo di Sinner

Buffa ha commentato il trionfo di Sinner alle Atp Finals in modo semplice ma con un taglio particolare: "In questo momento Jannik è semplicemente ingiocabile. Quando sono stato seduto vicino a lui mi sono reso conto di quanto sia lungo. E alto un metro e 93 ed è tanto per un tennista ma questo effetto basculante che gli regala la precedente esperienza come sciatore gli permette di muoversi ovunque nella sua metà campo, come fosse la regina degli scacchi. E questo gli dà un plus straordinario rispetto ai suoi avversari. L’altro giorno notavo come dopo 30 scambi picchiati lui mette ancora la spalla avanti per colpire di dritto, fa un movimento classico che invece non fa più con il rovescio. Secondo me - e glie l’ho detto - ha solo un problema: non può mettere peso e questo è un aspetto in controtendenza con lo sport contemporaneo. Il motivo è semplice: lui gioca meglio quando è leggero. E oltre a stare attento a quali muscoli deve sviluppare e quali no, c’è anche da segnalare quanta pressione metta su quelle ginocchia: ha un tipo di gioco che fa lavorare tantissimo i suoi arti. Finché hai una certa età, questo è un problema relativo ma se poi vuoi diventare Michael Jordan devi essere molto longevo e trovare un compromesso tra come sta giocando ora e come giocherà in futuro".

Federico Buffa e lo spettacolo "La milonga del futbol"

Buffa sarà al Teatro Olimpico di Roma il 19 novembre per lo spettacolo "La milonga del futbol", un racconto dell'Argentina del '900 attraverso il ritratto di tre fenomeni del pallone come Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona. Con lui abbiamo parlato del suo amore per il teatro e di tanti aneddoti legati al calcio contemporaneo con un occhio ai "casi" calcistici più caldi del momento, dal ritorno sulla panchina della Roma di Claudio Ranieri alla scelta di Dybala di rinunciare ad una barca di soldi per restare nella capitale fino al calcio di oggi dominato dal business e da nuovi tornei che aumentano esponenzialmente il numero di partite. E poi il racconto dell'epilogo calcistico sempre più vicino di Lionel Messi.

L'intervista potete vederla integralmente qui