Germania-Canada 1-0 diretta Coppa Davis oggi Malaga: le partite LIVE

MALAGA (Spagna) - Alle 12.00 va in scena il secondo quarto di finale della Coppa Davis 2024 tra Germania e Canada. I tedeschi non avranno modo di schierare in campo il numero due del mondo Alexander Zverev , mentre dalla parte opposta spicca l’assenza di Felix Auger-Aliassime . Segui la diretta

14:45

Shapovalov parte bene contro Struff: 1-0

Parte bene Shapovalov al servizio, subito ace. Struff risponde poi bene e fa 15-15. Attacco a rete con lo smash: 30-15. Errore del tedesco che poi è bravo ad andare lungo linea. Altro ace del canadese e gioco: 1-0. Qui tutti i dettagli del match.

14:40

Il bilancio Struff-Shapovalov

I precedenti tra i due tennisti sono nove: il bilancio è a vantaggio del tedesco Jan-Lennard Struff che ha vinto in sei occasioni mentre Denis Shapovalov si è imposto nei tre restanti incontri.

14:30

Coppa Davis, Germania avanti sul Canada

Daniel Altmaier regala il primo punto alla Germania nel quarto di finale contro il Canada. Il tedesco ha battuto il canadese Gabriel Diallo in due set con il punteggio di 7-6, 6-4. Fra qualche istante andrà in scena il secondo singolare tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il canadese Denis Shapovalov.

14:15

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 6-4

Al servizio Gabriel Diallo. Il canadese perde lo scambio tirando a fondo campo. Servizio vincente di Diallo. Servizio e dritto per il canadese. Smash vincente di Diallo. Gran passante di rovescio di Altmaier. Doppio fallo di Diallo: parità. Esce l'attacco di Diallo: match point per il tedesco Altmaier. Diallo sbaglia nello scambio, Daniel Altmaier vince l'incontro in due set in un'ora e 57 minuti con il punteggio di 7-6, 6-4.

14:09

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 5-4

Al servizio Daniel Altmaier. Servizio e dritto vincente per il tedesco. Errore di Diallo nello scambio. Smash vincente del canadese. Altro errore da parte di Diallo. Il tedesco vince lo scambio e si porta avanti per cinque a quattro.

14:06

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 4-4

Al servizio Gabriel Diallo. L'attacco del canadese è corto. Altmaier sbaglia il pallonetto che termina a fondo campo. Ace del canadese, il nono della sua partita. Va a segno l'attacco del canadese. Errore banale con il dritto per Diallo. Il dritto del tedesco si ferma sul nastro, Diallo vince il game

14:02

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 4-3

Al servizio Daniel Altmaier. Errore gratuito di Diallo. Altro tocco errato sotto rete del canadese. Ace di Altmaier, il decimo della sua partita. Il tedesco sbaglia una palla corta elementare. Diallo colpisce male, il tedesco vince il game a zero.

13:58

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 3-3

Al servizio Gabriel Diallo. Ace del canadese. Altro servizio vincente per Diallo. Esce il dritto di Diallo, altro errore gratuito del canadese. Diallo perde lo scambio. Servizio vincente del canadese che ha l'opportunità di chiudere il game. Diallo vince il game dopo un ottimo scambio

13:54

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 3-2

Al servizio Daniel Altmaier. Diallo trova l'attacco vincente. Errore da parte del canadese che tira il dritto sulla rete. Altmaier perde lo scambio tirando a fondo campo. Errore gratuito di Diallo. Altro regalo del canadese all'avversario. Diallo fallisce l'attacco: game da dimenticare per il canadese che infila tre errori consecutivi.

13:50

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 2-2

Al servizio Gabriel Diallo. Il canadese conquista il primo punto a rete. Altmaier sbaglia la risposta sul servizio di Diallo. Terzo punto consecutivo per il canadese. Diallo sorprende l'avversario con un colpo in contropiede.

13:46

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 2-1

Al servizio Daniel Altmaier. Diallo sbaglia il rovescio che termina a fondo campo. Ancora un errore per il canadese. Servizio vincente di Altmaier. Diallo conquista il punto dopo uno scambio spettacolare e prolungato. Ace del tedesco che vince il terzo game del secondo set.

13:44

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 1-1

Al servizio Gabriel Diallo. Servizio violento e smash vincente per il canadese. Altmaier tira il dritto in corridoio. Il rovescio di Diallo termina sulla rete. Diallo va a segno con il dritto. Altmaier perde lo scambio.

13:41

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 1-0

Inizia il secondo set. Al servizio Daniel Altmaier. L'errore del tedesco nel primo scambio del secondo set. Attacco vincente di Diallo. Ace del tedesco. Errore del tedesco: doppia palla break per Diallo. Altmaier annulla la prima palla break del canadese. Diallo sbaglia l'attacco di dritto: parità. E' lunga la risposta di Diallo. Altro errore del canadese, il tedesco vince il primo game del secondo set.

13:32

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 7-6

Altmaier conquista il primo punto del tie break. Ace del tedesco, il settimo della partita. Diallo sbaglia con il rovescio (3-0). Altro errore di Diallo (4-0). Risposta vincente di Altmaier (5-0). Diallo conquista il primo punto del tie break grazie al nastro (5-1). Diallo va a segno con un attacco profondo (5-2). Servizio vincente del canadese (5-3). Smash vincente di Diallo che si riporta sotto (5-4). Servizio vincente con la seconda di servizio per Altmaier (6-4). Due set point per il tedesco. Errore banale di Altmaier (6-5). Diallo sbaglia la volèe alta di rovescio, Altmaier vince il primo set al tie break (7-5).

13:22

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 6-6

Al servizio Daniel Altmaier. Il rovescio del tedesco si ferma sul nastro. Ace di Altmaier. Diallo non risponde sul servizio di Altmaier. Altro errore in risposta da parte di Diallo. Ennesimo servizio vincente del tedesco che vince il dodicesimo gama: si va al tie break

13:18

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 5-6

Al servizio Gabriel Diallo. Contropiede vincente del canadese che va a segno. Attacco vincente di Altmaier. E' lungo il rovescio del tedesco. Diallo tira il dritto sulla rete. Servizio vincente di Diallo. Palla corta da applausi del canadese che vince l'undicesimo game.

13:15

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 5-5

Al servizio Daniel Altmaier. Risposta vincente di Diallo. Errore del canadese. Altro errore del canadese. Il rovescio di Diallo finisc sulla rete. Servizio vincente del tedescoche vince il decimo game

13:11

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 4-5

Al servizio Gabriel Diallo. L'errore nello scambio di Altmaier. Il tedesco trova la risposta vincente con il rovescio. Il dritto di Diallo, deviato dal nastro, termina in corridoio. Ancora un'incertezza con il dritto per il canadese: due palle break per il tedesco Altmaier. Ace di Diallo, il quarto della sua partita. Ancora una palla break per il tedesco. Altro ace per Diallo che cancella con due servizi vincenti le due palle break dell'avversario. Diallo cerca uno smash complicato: altra palla break per Altmaier. Il tedesco sbaglia la risposta sulla seconda di servizio dell'avversario: parità. Attacco vincente di Diallo. Errore del canadese: parità. Altro errore con il dritto per Diallo: altra palla break per Altmaier. Servizio vincente del canadese: parità. Altro servizio vincente per Diallo. Il canadese sbaglia ancora un colpo elementare con il dritto. Errore di rovescio: altra palla break per Altmaier. Il tedesco perde lo scambio: parità. Diallo va a segno dopo un servizio efficace e un dritto profondo. Errore elementare da parte del canadese: parità. Altmaier sbaglia la risposta al servizio. Diallo sbaglia il rovescio: parità. Ace di Diallo, il sesto della sua partita. Doppio fallo di Diallo: parità. Ace del canadese. Errore d Altmaier che fallisce cinque palle break e cede il game a Diallo.

12:55

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 4-4

Al servizio Daniel Altmaier. Diallo aggrdisce a rete e trova il punto. Il rovescio di Altmaier finise sul nastro. L'errore di Diallo tiene in corsa il tedesco. Diallo sbaglia la risposta tirando in corridoio. Doppio fallo del tedesco: palla break per Diallo. Attacco vincente di Altmaier: parità. Dritto incrociato di Diallo che sorprende il tedesco: altra palla break per il canadese. Diallo non risponde sul servizio di Altmaier: parità. Il tedesco tira a fondo campo: altra palla break per Diallo. Altmaier si salva con un servizio vincente: parità. Il tedesco va a segno con il dritto in contropiede. L'errore di Altmaier favorisce il canadese: parità. Ace del tedesco: è il quinto della partita. Diallo perde lo scambio: Altmaier vince l'ottavo game.

12:46

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 3-4

Al servizio Gabriel Diallo. Ace del canadese. Doppio fallo per Diallo, il quarto della sua partita. Altro errore gratuito nello scambio da parte del canadese. Altmeier non riesce a difendersi sullo smash di Diallo. Servizio vincente per il canadese. Il tedesco non contiene il servizio di Diallo che vince il settimo game.

12:43

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 3-3

Al servizio Daniel Altmaier. Diallo sbaglia la risposta. Ace del tedesco. Diallo trova l'attacco vincente in lungo linea. Altro ace di Altmeier. Il tdesco va a segno con una volèe di dritto e si aggiudica il sesto game

12:40

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 2-3

Al servizio Gabriel Diallo. Servizio vincente del canadese. Doppio fallo di Diallo. Errore del canadese che spedisce il dritto a fondo campo. Servizio vincente del canadese. Diallo scende a rete, ma sbaglia la volèe. Palla break per il tedesco. Altmeier stecca con il rovescio. Ace del canadese. Altro servizio vincente di Diallo che vince il quinto game.

12:34

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 2-2

Al servizio Daniel Altmaier. Servizio vincente del tedesco. Risposta vincente di Diallo. Servizio vincente di Altmaier. Diallo trova un dritto incrociato e va a segno. Smash vincente di Diallo. Palla break per il canadese. Attacco vincente di Diallo che piazza il contro break.

12:29

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 2-1

Al servizio Gabriel Diallo. Il nastro ferma il rovescio di Diallo. Dritto vincente di Altmaier. Il tedesco sbaglia la risposta. Diallo non risponde sul passante di rovescio ci Altmaier. Doppia palla break per il tedesco. Doppio fallo di Diallo: Altmeier vince il terzo game.

12:24

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 1-1

Al servizio Daniel Altmaier. Ace per il tedesco. Altro servizio vincente di Altmaier. Diallo sbaglia il dritto incrociato. Secondo ace del game per Altmeier che vince il secondo game

12:22

Coppa Davis: Altmaier-Diallo 0-1

Al servizio Gabriel Diallo. Ace del canadese. Doppio fallo. Rovescio vincente di Diallo. Diallo affonda il dritto e trova un altro punto. Errore gratuito del canadese che manda il suo dritto sulla rete. Servizio vincente di Diallo. Il canadese vince il primo game.

12:10

Coppa Davis, il primo incontro è Altmaier-Diallo

Il primo incontro di singolare nella sfida tra Germania e Canada vedrà di fronte il tedesco Daniel Altmaier contro il canadese Gabriel Diallo.

11:55

Coppa Davis, i trionfi di Germania e Canada

La Germania ha vinto la Coppa Davis in tre occasioni, nel 1988, 1989 e nel 1993. Più recente l'unico successo del Canada che ha conquistato il trofeo nel 2022.

11:45

Coppa Davis, i convocati del Canada

La squadra canadese per la fase finale della Coppa Davis ha convocato Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, Milos Raonic e Vasek Pospisil. Il capitano non giocatore del Canada è Frank Dancevic.

11:30

Coppa Davis, i convocati della Germania

La squadra tedesca per la fase finale della Coppa Davis ha convocato Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz e Tim Puetz. Il capitano non giocatore della Germania è Michael Kohlmann.

11:15

Coppa Davis, il calendario

Il calendario della Coppa Davis, oltre alla sfida odierna tra Germania e Canada, prevede giovedì 21 novembre Stati Uniti-Australia (alle 10.00) e sempre nella stessa giornata la sfida tra l’Italia detentrice del titolo e l’Argentina.

11:00

Coppa Davis, gli altri quarti di finale

Nella parte bassa del tabellone, l’Italia sfiderà l’Argentina mentre gli Stati Uniti si giocheranno il passaggio del turno alle semifinali contro l’Australia.

Malaga