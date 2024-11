Coppa Davis, Italia-Argentina: Sinner e poi… Tutte le scelte di Volandri

Le scelte di Volandri

Il numero uno della Nazionale ha l’onere e l’onore di dover pescare gli uomini giusti in mezzo a un gruppo importante. Su chi giocherà da numero uno, dubbi non ne sono mai esistiti e mai ne esisteranno. Jannik Sinner è in prima linea, e nelle Finals dello scorso anno in singolare vinse 3 incontri su 3 perdendo un solo set nella competizione contro Novak Djokovic. La sfida con il serbo fu l’unica davvero complessa, con l’attuale numero uno ATP che dovette annullare 3 match point nel terzo set. Il destino di quel tie, e probabilmente dell’intera Davis, si decise in quello scontro tra titani. L’altoatesino non sa ancora chi affronterà tra Baez e Cerundolo, ma a prescindere gli argentino dovranno fare un’impresa. Jannik è arrivato in leggero ritardo rispetto agli altri membri del gruppo, portando a termine 2 allenamenti; per alcuni tratti della preparazione andalusa, dall’altro lato della rete c’è stato Lorenzo Musetti ma non è mancato il lavoro individuale. Il dubbio principale di Volandri giunge sul secondo incontro, dove la scelta è proprio tra “Muso” e Matteo Berrettini. I due si sono allenati insieme in questi giorni e il campo rapido di Malaga potrebbe essere più utile al servizio di “The Hammer”. Nulla è ancora deciso, ma Lorenzo sembra partire favorito sul romano. Tra i sudamericani dipenderà tutto dal ballottaggio a tre che vede anche in Tomas Martin Etcheverry un’opzione concreta.

Doppio decisivo

In caso di 1-1 dopo i singolari, toccherà al doppio. Nella Final 8 del 2023 Volandri si affidò a Sinner e Sonego, capaci di piegare Paesi Bassi e Serbia (con l’Australia finì 2-0). Fu una mossa coraggiosa e ampiamente ripagata, mentre Bolelli li sosteneva dalla panchina e Vavassori da casa. I doppisti “di ruolo” vengono però da una stagione entusiasmante, impreziosita da 3 titoli ATP, 2 finali Slam e la partecipazione alle ATP Finals. Lasciarli fuori potrebbe essere una scelta altrettanto coraggiosa. Con l’assenza di Sonego, da giorni è partito il toto nome sul possibile compagno di Sinner. La coppia più intrigante sarebbe quella con Berrettini; il rapporto tra i due è eccezionale e questo aspetto potrebbe fare la differenza contro il duo formato da Molteni e Gonzalez.

Il programma di oggi

La giornata di oggi comincia con la sfida tra Stati Uniti e Australia, che assegnerà la terza semifinalista della Davis dopo Paesi Bassi e Germania. Lo scontro tra le due nazionali comincerà alle 10, con la vincente che affronterà gli azzurri o l’Argentina. L’attesa è finita, ora si entra nel vivo.