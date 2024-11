Berrettini urla e fa scatenare i tifosi: Sinner scuote la testa e cerca di parlare ma...

E' festa Italia dopo la vittoria con l'Argentina in Coppa Davis. Jannik Sinner e Matteo Berrettini portano la selezione azzurra in semifinale grazie al successo in doppio. Già in campo, pochi attimi dopo la fine dell'incontro, parte la festa tra giocatori e tifosi. In un simpatico video pubblicato sui social dalla Federtennis, Berrettini dà la parola a Sinner, prima di incitare i tifosi che coprono la voce del numero uno. Jannik scuote la testa, poi però festeggia insieme a Matteo e ai sostenitori azzurri.