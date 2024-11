Sara Errani e l'incredibile servizio da sotto: gli Usa pazzi per i suoi gesti

La stampa statunitense elogia la Errani

"Il motivo per cui Errani usa questo colpo - viene specificato sul New York Tiimes - è che non si fida del suo servizio. E' alta 164 cm e sopperisce con astuzia ad alcune carenze fisiche". Nel lungo dossier dedicato all'azzurra, viene paragonato il suo servizio dal basso a quello di altri tennisti che lo hanno utilizzato in passato "E' un fattore di shock per le avversarie che non si aspettano questo tipo di giocata. La Errani ha utilizzato tutte le sue abilità e il suo senso tattico per raggiungere la vetta, nel singolare e nel doppio".