Italia-Australia, semifinale Coppa Davis: quando si gioca, orario e partite

Per il secondo anno consecutivo l'Italia ha conquistato la semifinale di Coppa Davis . Dopo la il successo per 2-1 contro l' Argentina , arrivato grazie alla vittoria in doppio della coppia formata da Jannik Sinner e Matteo Berrettini , gli azzurri capitanati da Filippo Volandri affronteranno per un posto in finale l' Australia , che nei quarti ha avuto la meglio per 2-1 sugli Stati Uniti . Si tratta del remake della sfida che lo scorso anno ha regalato all'Italia il suo secondo titolo nella competizione: in palio c'è un posto nell'ultimo atto contro l' Olanda .

Italia-Australia, quando si gioca il match

La sfida tra Italia e Australia, valevole per la semifinale di Coppa Davis, è in programma sabato 23 novembre a partire dalle ore 13:00, quando avrà inizio il primo incontro di singolare.

Italia-Australia, i convocati e le scelte dei capitani

Convocati Italia:

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Simone Bolelli

Andrea Vavassori

Capitano: Filippo Volandri

Convocati Australia:

Alex De Minaur

Alexei Popyrin

Jordan Thompson

Thanasi Kokkinakis

Matthew Ebden

Capitano: Lleyton Hewitt

Se ci sono pochi dubbi sul secondo singolare, che vedrà opposti il numero uno del mondo Jannik Sinner al numero uno della squadra australiana Alex De Minaur, numero 9 del ranking Atp, entrambi i capitani non hanno ancora sciolto le riserve per quanto riguarda la partita che aprirà la semifinale. Volandri sembra destinato a cambiare e a schierare Matteo Berrettini invece di Lorenzo Musetti, che ha perso l'incontro d'esordio per mano di Francisco Cerundolo. Nonostante il successo di Thanasi Kokkinakis nella partita con Ben Shelton, anche Hewitt è sulla via della rivoluzione. Probabile lo schieramento del numero 24 della classifia mondiale Alexei Popyrin, mentre dovrebbe essere confermato il doppio con la coppia composta da Jordan Thompson e Matthew Ebden, che si è rivelata decisiva nel quarto di finale contro gli Stati Uniti.

Italia-Australia, i precedenti

Italia e Australia si affronteranno per la quattordicesima volta nella storia della Coppa Davis, con gli azzurri in svantaggio 8-5 nel conto dei confronti diretti. La squadra di Filippo Volandri si è però aggiudicata l'ultima sfida, quella andata in scena un anno fa, sempre a Malaga, in finale.

Italia-Australia, dove vederla in tv e in streaming

Le partite saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai 2, oltre che sui canali di Sky Sport (Sky Sport Tennis come canale di riferimento) e in streaming su RaiPlay, Now Tv, Sky Go e Supertennix.