Retroscena Berrettini, il colpo pazzesco con Kokkinakis nasce sulla terra rossa romana

Malaga, Coppa Davis, match decisivo. Berrettini è 5-5 al terzo contro Kokkinakis, che serve avanti 15-0. L’aussie spinge forte con il dritto anomalo, è un punto quasi fatto, Matteo arriva in allungo, è tre metri fuori dal campo; mentre Kokkinakis è già certo di essersi portato 30-0, Berrettini gioca uno slice di dritto incrociato stretto che manda in visibilio il pubblico. La panchina azzurra impazzisce e il match prende una piega azzurra. «Era un dritto alla Castrichella, Vincenzo (Santopadre; ndr) me lo diceva sempre», spiega Matteo in conferenza stampa. Gabrio Castrichella è stato un buon giocatore, arrivato al n.207 a fine anni 90, nonché stimato tecnico federale da tempo immemore. «È un colpo che gioco abbastanza spesso e recentemente mi è riuscito anche con Gaston a Kitzbuhel. Non mi riesce sempre, ma stavolta è andata bene; nasce dai match sulla terra battuta romana, quando da bambino, in corsa, dovevo salvarmi in qualche modo».