Chi è Griekspoor, il tennista che sfiderà Sinner in finale di Coppa Davis

MALAGA (Spagna) - Tallon Griekspoor affronterà nella finale di Coppa Davis il nostro Jannik Sinner. Attualmente è al quarantesimo posto del ranking Atp. Nel 2023 aveva raggiunto la top-25 della classifica ATP vincendo due titoli in singolare. Il suo best ranking è stato il 21º posto ottenuto a novembre del 2023. Nato il 2 luglio 1996 ad Haarlem, nei Paesi Bassi, Griekspoor si è trasferito in Belgio all'età di 17 anni per fare il salto tra i professionisti. Ha iniziato a lavorare sotto la guida dell'ex giocatore Kristof Vliegen, che continua a seguirlo anche oggi.