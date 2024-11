Quanto ha guadagnato l'Italia con la vittoria in Coppa Davis

L'Italia trionfa in Coppa Davis. Il successo contro l'Olanda arriva senza bisogno del doppio, grazie alle affermazioni in singolare di Sinner e Berrettini, così come contro l'Australia. Il secondo trionfo consecutivo nel torneo tra nazioni garantisce alla squadra azzurra una sostanziosa entrata anche in termini economici. Il vincitore del titolo, infatti, si porta a casa 2,4 milioni di euro, che saranno poi distribuiti tra i giocatori. Per gli sconfitti, invece, riservato un premio da 1,44 milioni di euro.