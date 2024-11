Sinner e il caso doping, i dubbi di Griekspoor: "C'è una cosa molto strana"

È stato il sesto successo di Jannik Sinner su altrettanti scontri diretti contro Tallon Griekspoor, a mettere la firma al terzo titolo dell'Italia in Coppa Davis, il secondo consecutivo dopo quello dello scorso anno conquistato sempre sul veloce indoor del Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga. Il numero uno al mondo, nonostante le difficoltà iniziali, è riuscito infine ad imporsi con il punteggio di 7-6(2) 6-2 al termine di un tie-break dominato e di un secondo set nel quale c'è stata partita fino al 2-2. Per questo, in conferenza stampa il numero uno olandese non ha potuto fare altro che complimentarsi, molto sportivamente, con il suo avversario. In alcune recenti dichiarazioni Griekspoor ha anche parlato del caso doping che ha coinvolto il campione azzurro.