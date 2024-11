Casper Ruud sposa Maria Galligani, il romantico annuncio del tennista

Casper Ruud si sposa. Il tennista norvegese ha annunciato sui social di aver fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata storica, Maria Galligani. "Non vedo l'ora di sposarti", ha scritto lo sportivo ricevendo subito numerosi like e commenti da parte di tifosi e colleghi. Con tutta probabilità il matrimonio si celebrerà nel 2025: la coppia è molto unita e affiatata e non vede l'ora di ufficializzare questo legame. Casper e Maria, che stanno insieme dal 2018, convivono già a Oslo, anche se sono spesso in giro per il mondo per via della carriera di Ruud.

Chi è Maria Galligani, la futura moglie di Ruud

Come Ruud, Maria Galligani è norvegese ma di origini italiane ed è nata nel 1997, un anno prima di Ruud. Ha frequentato l'Oslo Nye Høyskole dal 2017 al 2020, dove si è laureata in psicologia. Nel 2022 ha conseguito il master in psicologia presso l'Università della Danimarca. Ha anche lavorato per un'azienda di nutrizione sportiva. Maria segue Ruud in tutti i suoi tornei: è sempre pronta a supportarlo in ogni momento, che sia di gioia o difficoltà. La Galligani condivide con il tennista la passione per i cani - insieme hanno un Malshi di nome Bajas - e per il golf (oltre che per il tennis, of course). Maria ha inoltre un ottimo rapporto con la famiglia di Ruud e in particolare con le sorelle di Casper, Caroline e Charlotte.