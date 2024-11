Medvedev costruisce il giocatore perfetto: c’è più Alcaraz che Sinner!

Cala il sipario sulla stagione di tennis, con la fine dei tornei e le meritate vacanze per i tennisti. Si continua però a discutere e dibattere sui social, anche in vista della prossima stagione. A far parlare recentemente è stato un video di Daniil Medvedev , numero 5 del ranking mondiale. Il russo ha infatti costruito il suo ' giocatore perfetto ' unendo alcune caratteristiche dei suoi colleghi. E alcune scelte hanno lasciato alcuni dubbi .

Medvedev costruisce il suo giocatore perfetto

"Mentalità? Io", inizia Medvedev nel video pubblicato per TennisChannel. Poi per connessione col pubblico e finezza sceglie Carlos Alcaraz, mentre per freddezza sceglie Jannik Sinner, che ha segnato la sua eliminazione alle Atp Finals battendolo in due set. E infine per le esultanze ha scelto ancora se stesso.