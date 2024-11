Fritz scosso dal trattamento riservato a Swiatek e Sinner: il duro commento sui social

Il caso doping Swiatek ha fatto ripartire il dibattito sui social, con alcune accuse anche pesanti da parte del solito Kyrgios e altri personaggi più o meno influenti. Su Sinner pesa ancora il ricorso della Wada al Tas. Su questo tema si è espresso Taylor Fritz, che ha scritto un lungo post su X. L'americano è stato sconfitto in finale da Sinner agli Us Open e alle Atp Finals: a Torino l'americano ha ricevuto un bellissimo applauso dal pubblico per come si è battuto e la classe con cui ha incassato la terza sconfitta consecutiva, considerando anche quella ai gironi. Per Jannik ha sempre dimostrato grande ammirazione e rispetto, sul tema doping nello specifico non è mai voluto entrare.

Il commento di Fritz su X

Ciò che mi fa IMPAZZIRE di queste situazioni (parlando delle discussioni su X) non sono i casi in sé. È difficile sapere esattamente cosa è successo/tutti i dettagli in tutti questi casi specifici, quindi il discorso sulle speculazioni non è proprio la mia cosa preferita da fare. Va bene avere le proprie opinioni oneste, ma ciò che non riesco a comprendere e ciò che è così sconvolgente da vedere come giocatore, è il pregiudizio FOLLE del pubblico del tennis che sostiene qualsiasi tesi che concordi con quello che vogliono credere. Se è un rivale del giocatore che supporti la tesi che risulta positivo, allora sei nel team "chiamiamolo dopato/imbroglione/disonoriamolo il più possibile" e se riguarda il tuo giocatore preferito, allora è "innocente senza fare domande". Come fai a non essere in grado di rimuovere il tuo pregiudizio personale e di formarti un'opinione istruita e onesta? Anche se come giocatore, puoi dimostrare la tua innocenza (non sto dicendo che qualcuno lo sia o non lo sia) le persone che supportano giocatori rivali o hanno pregiudizi nei tuoi confronti continueranno sempre a sostenere ciecamente che sei un imbroglione, e questo fatto mi rattrista davvero per tutti i veri giocatori innocenti che devono passare attraverso tutto questo".