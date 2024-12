Djokovic-Del Potro, dove vedere in streaming e in diretta tv l’affascinante sfida

Novak Djokovic è arrivato in Argentina , dove sfiderà Juan Martin del Potro nel match di addio al tennis di quest'ultimo. "Delpo" è da tempo lontano dal campo a causa della sequenza di problemi fisici che, dopo un lungo calvario, lo hanno costretto ad annunciare il ritiro dalle competizioni. Prima di chiudere definitivamente la carriera, però, il vincitore degli Us Open 2009 sfiderà il 24 volte campione Slam di davanti ai 15500 spettatori dell’Estadio Mary Terán de Weiss di Buenos Aires.

Quando si gioca il match e dove vederlo in tv

L'incontro è in programma oggi, domenica 1° dicembre, alle ore 21 italiane. Non è prevista una copertura televisiva e streaming per l'Italia.