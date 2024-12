Coppa Davis a Bologna, è ufficiale: dal 2025 le Finals in Italia!

LONDRA (INGHILTERRA) - L'annuncio della nuova sede delle Finals di Coppa Davis era atteso dagli appassionati di tennis di tutto il mondo ed è arrivato oggi (2 dicembre) a margine del sorteggio del primo turno della competizione , Secondo quanto comunicato dalla Itf sarà Bologna a 'sostituire' Malaga , dove l'Italia di capitan Filippo Volandri ( trascinata da Jannik Sinner e Matteo Berrettini ) ha conquistato di recente il suo secondo trionfo di fila (il terzo della storia dopo quello del 1976 in Cile). La federtennis azzurra ospiterà le Finals di Davis per i prossimi tre anni, dal 2025 (già in calendario dal 18 al 23 novembre) fino al 2027 .

Finals di Davis in Italia, le parole di Binaghi

"Siamo entusiasti di essere stati scelti come padroni di casa e non vediamo l’ora di accogliere le migliori squadre del mondo nel nostro Paese il prossimo novembre e per i prossimi tre anni - commenta Angelo Binaghi, presidente della federtennis azzurra -. L'Italia ha gareggiato per la prima volta nella Coppa Davis quasi 100 anni fa ed è orgogliosa di aver alzato l'iconico trofeo della Coppa Davis laureandosi tre volte campione del mondo. La FITP si baserà sull’eredità dell’Italia in questa competizione, lavorando a stretto contatto con l’ITF per offrire un evento spettacolare per i tifosi, oltre a costruire un futuro ancora migliore per il tennis".

La soddisfazione di Haggerty, numero uno della Itf

Soddisfatto anche David Haggerty: "Siamo felici di questa partnership con la Fitp per la Final 8 di Coppa Davis - commenta il numero uno della Itf -. L'Italia ha una ricca storia nel tennis e ha dimostrato di saper organizzare eventi sportivi di livello mondiale. Siamo fiduciosi che nei prossimi tre anni, lavorando con la Fitp, possiamo portare la Coppa Davis ancora più in alto, fornendo un'esperienza indimenticabile ai giocatori e tifosi".