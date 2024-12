Tennis in lutto, addio a Neale Fraser

ADELAIDE (Australia) - Il tennis è in lutto. Ieri, all’età di 91 anni, è scomparso Neale Fraser, ex tennista australiano che in carriera aveva conquistato tre titoli del Grande Slam. L'ex numero uno del mondo si impose all'US National, predecessore dell'US Open, nel 1959 e 1960, e a Wimbledon nel 1960. Vinse undici titoli del Grand Slam in doppio e cinque in doppio misto. Nel 1959, come giocatore, portò l'Australia alla vittoria della Coppa Davis. Guidò la squadra australiana come capitano tra il 1970 e il 1993 vincendo altri quattro titoli vinti.