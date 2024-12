Kyrgios torna ad attaccare Sinner, stavolta ne ha per tutti: "Stronz***e"

ROMA - Nick Kyrgios contro Jannik Sinner e non solo . Il tennista australiano continua a divertirsi sui social andando contro il numero uno al mondo . Ormai è diventato il suo passatempo preferito. E nelle scorse ore è tornato all’attacco. Ha commentato un tweet di un utente che si augurava, in maniera ironica, che Clostebol e trimetazidina diventassero legali per tutti i tennisti a partire dal 2025. Un chiaro attacco a Jannik e anche alla Swiatek. E così Kyrgios ha intrapreso di nuovo la sua crociata personale contro chi è accusato di doping.

Kyrgios ne ha per tutti: nel mirino anche Roddick

“No grazie, sarebbe meglio non ci fossero persone che imbrogliano e si possono così guardare allo specchio sapendo di vincere senza stron**te”, ha commentato Kyrgios al post di quell’utente. E ancora. Un altro tifoso su X ha tirato in ballo anche Andy Roddick, insinuando che pure lui faceva uso di una “crema magica” per aumentare le prestazioni. Perché altrimenti non si giustificherebbe la sua accanita difesa sui casi Sinner e Swiatek. E così Kyrgios ha risposto con poche parole, ma inequivocabili: “Molto probabilmente…”. Nick contro tutto e tutti.