Sinner, che emozione sul palco: il consiglio a un bambino da record

Una serata speciale per il tennis italiano al Superstudio Maxi di Milano per i SuperTennis Awards 2024. Ovviamente, protagonista numero uno - come suggerisce anche la classifica mondiale Atp - non poteva non essere Jannik Sinner, accolto sul palco dal boato e dagli applausi del pubblico. L'azzurro ha avuto l'onore di premiare un bambino da record, lasciandogli in eredità un consiglio prezioso.