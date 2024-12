L’inquietante previsione su Alcaraz: “Quando lo rivedrete tra due anni…”

Dopo aver conquistato Wimbledon e il Roland Garros quest'anno, Carlos Alcaraz è già proiettato al 2025. Il tennista spagnolo in una recente dichiarazione ha detto apertamente di essere sicuro di avere tutte le carte in regola per vincere gli Australian Open. L'attuale numero tre del mondo è pronto a vestire il ruolo di principale antagonista di Jannik Sinner durante la prossima stagione, quando sarà per lui necessario alzare il livello dell'attenzione più che quello del gioco, dove sembrerebbero esserci pochi margini di miglioramento. "Spero che Carlos continui a divertirsi con il tennis e non si senta appesantito da tutto questo - ha dichiarato in una recente intervista l'ex tennista Pat Cash a riguardo -. Potrebbe guardarlo e pensare 'Ho fatto quasi tutto e mi sto stufando di questo', ma puoi vedere che al momento lo ama ed è incredibile che sia un giocatore così completo a questa età. Alcaraz ha tutto. Non ho mai visto un giovane giocatore che ha sviluppato tutto il suo gioco a un'età così giovane. Di solito ci sono alcune aree che hanno bisogno di essere migliorate a quell'età".