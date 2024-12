Swiatek come Sinner, racconta l'incubo doping e rivela: "Tanti hanno paura..."

Iga Swiatek ha parlato del doping e dell’incubo che sta vivendo, come Jannik Sinner , in una lunga intervista con la tv polacca Tvn24. Le similitudini con il caso del tennista italiano sono moltissime. Le notti insonni, i pianti, il panico, la convinzione di essere innocente. Di tutto questo e di molto altro ha parlato la tennista numero due al mondo, scavalcata in vetta alla classifica da Sabalenka. La squalifica di un mese per doping, già scontata, è stata una botta assurda. E come se non bastasse, c'è l'incubo del ricorso Wada con cui deve ancora convivere. "La lezione più grande per me sarà che non avrò sempre il controllo su tutto”, ha detto la Swiatek -. È difficile paragonarmi a Jannik, Simona (Halep, ndr) o Kamil (Majchrzak, ndr) perché ognuno di noi ha lottato con un problema diverso. Penso che questa sia una domanda per l’ITIA piuttosto che per il giocatore. Il mio destino , proprio come il destino degli altri era nelle loro mani e sono sempre loro decidono come andrà a finire ogni caso”.

Il possibile ricorso della Wada e la sofferenza, come Sinner

La Wada non si è ancora pronunciata sul suo caso, ma potrebbe fare ricorso al Tas, come ha fatto con Sinner. I 21 giorni di tempo non sono ancora scaduti, la sentenza dell’Itia è del 28 novembre: “È noto che tale probabilità esiste, ma penso che non ci siano motivi per farlo”. Swiatek è convinta della sua innocenza, e rivela di aver sofferto molto, proprio come Sinner: “Quando ho avuto la notizia ero ad una sessione fotografica. La mia reazione è stata molto violenta. È stato un misto di incomprensioni, panico e molti pianti. Avevo paura della reazione del pubblico, di cosa avrebbe pensato la gente quando gli fosse venuto in mente il mio nome. Spero che saranno in grado di lasciarselo alle spalle, come ho fatto io. Mentirei se dicessi che non mi interessa quello che la gente dice e pensa di me. Ad essere onesti, è stato un orrore, un'enorme delusione. Il solo fatto di scendere in campo è stato doloroso. Se non fosse stato per il mio sparring partner Tomek Moczek, che a all'inizio mi allenavo come si fa con i bambini, ci stavamo solo divertendo in campo, non credo che sarei andato in campo affatto. Però ho imparato che sono più forte di quanto penso”. La tennista polacca non vuole cercare un colpevole: "È difficile giudicare, ma sicuramente non sono io e l'ho dimostrato. Penso che sia stata solo una grande sfortuna e uno scherzo del destino”.